فرمان «الخطيب» يطيح بـ4 أجانب من الأهلي.. وأزمة في تسويق بادجي وبواليا

الشارقة - اميمة ياسر - بدأت إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، في مفاجأة من العيار الثقيل، بالتحرك مبكرًا حول ملف اللاعبين الأجانب داخل الفريق الأول، ومصيرهم خلال الفترة المقبلة، بعد تراجع مستوى البعض منهم، وتألق الآخر، منذ ارتدائهم قميص المارد الأحمر خلال الفترة الماضية، ومدى حاجة الفريق لخدماتهم في الموسم المقبل.

ويضم الفريق في الوقت الحالي 6 لاعبين هم، التونسي علي معلول والمغربي بدر بانون، والنيجيري جونيور أجايي والمالي أليو ديانج والسنغالي أليو بادجي والكونغولي والتر بواليا.

الإدارة الحمراء تبدأ في تسويق الرباعي الأجنبي

وفجر مصدر مسؤول داخل النادي الأهلي، مفاجأة أن الإدارة الحمراء، بدأت في تسويق 4 لاعبين أجانب وهم، جونيور أجايي وأليو ديانج وأليو بادجي ووالتر بواليا، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. حسسبما نشر موقع "الوطن سبورت".

وجاء قرار تسويق ديانج، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، للاستفادة من تألقه خلال الموسم الجاري، والقدرة حالياً على تحقيق أعلى عائد مادي من اللاعب.

جيرالدو وبادجي وأجايي وديانج

وقال المصدر في تصريحات خاصة لموقع «الوطن سبورت»، إن محمود الخطيب، رئيس النادي، منح الضوء الأخضر لإدارة التعاقدات بالنادي لتسويق الرباعي الأجنبي أجايي وديانج وبادجي وبواليا، في دول الخليج وأوروبا؛ للحصول على أعلى سعر من تسويق الرباعي.

أزمة في تسويق بادجي وبواليا

وأكد المصدر، أن الإدراة الحمراء تواجه مشكلة في تسويق الثنائي أليو بادجي ووالتر بواليا بسبب عدم ظهورهما بشكل جيد مع الفريق، منذ انضمامهما للقلعة الحمراء، ما يعوق تسويقهم في الفترة الحالية والحصول على مقابل مادي جيد.

وأوضح المصدر، أن إدارة النادي أبلغت عددا من وكلاء اللاعبين بشكل رسمي، البدء في إيجاد عروض للرباعي الأجنبي في أقرب فرصة، بمقابل مادي يليق باللاعبين والنادي، خاصة أنهم كبدوا الفريق مبالغ طائلة في التعاقد معهم، والرواتب التي تقاضوها داخل القلعة الحمراء.

جونيور أجايي لاعب الأهلي

وانتهت إعارة بادجي مع نادي أنقرة جوجو التركي بشكل رسمي؛ إذ خرج المهاجم السنغالي على سبيل الإعارة في انتقالات يناير الماضية، بقرار من الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني الذي طلب رحيل اللاعب لعدم الحاجة له في الفريق.