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طفلة تهدي ميسي فيديو لأستعراض مهاراتها في كرة القدم.. واللاعب يرد: أنتي عبقرية

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الشارقة - اميمة ياسر - نشرت الطفلة فيليسيتاس فلوريس، البالغة من العمر 8 سنوات، مقطع فيديو لها، على حسابها الشخصى بـ موقع تبادل الفيديوهات والصور "إنستجرام"، تستعرض فيه مهاراتها فى كرة القدم، حيث أهدته لـ النجم الأرجنتينى ليونيل ميسى، نجم منتخب الأرجنتين وفريق الإسبانى.

وقالت الطفلة معلقة على مقطع الفيديو: "إلى مثلى الأعلى ليونيل ميسى، أهدى هذا الفيديو لك بعاطفة"، فيما رد ميسى على الفيديو الذى نشرته الطفلة، قائلا: "شكرا جزيلا على التفانى، لقد شاهدت الفيديو وأنتى عبقرية". حسبما نشر موقع "مبتدأ".

وفى سياق آخر، اقترب البرغوث الأرجنتينى من التوقيع على عقد تمديد مع نادى برشلونة لمدة موسمين مقبلين، حيث كشفت التقارير الإسبانية أن المفاوضات مع خوان لابورتا، رئيس النادى الكتالونى وصلت لمرحلة متقدمة وأن هناك بعض التفاصيل الصغيرة التى يمكن من خلالها الإعلان عن التجديد.

وينتهى عقد ميسى مع برشلونة 30 يونيو الحالى، ولم يصدر أى تأكيد من اللاعب على الرحيل أو التجديد مع برشلونة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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