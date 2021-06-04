إبراهيم عبد الله : تصريحات وكيل "فرجاني ساسي" اننا مقعدناش معاه "مش حقيقة"

الشارقة - اميمة ياسر - نفى إبراهيم عبد الله عضو لجنة إدارة الزمالك السابقة، تصريحات وكيل أعمال لاعب الفريق الكروي الأول فرجاني ساسي، بشأن عدم الاجتماع لتوقيع عقود التجديد، كما كشف موقف نادي جالطة سراي التركي من شراء مصطفى محمد.

وقال "عبد الله"خلال لقائه برنامج "اللعيب" المذاع عبر فضائية "MBC مصر" : تصريحات وكيل فرجاني ساسي بشأن عدم اجتماعنا معه من أجل التجديد غير صحيحة.

وأضاف: أثناء تواجدنا في تونس للعب مباراة الترجي، أخذنا العقود معنا لكي يوقع ساسي على التجديد، وعماد عبد العزيز كان منسقًا للقاء مع مهند عون، ولكن اللقاء لم يتم.

وتابع "عبدالله": خلال فترة تواجدنا في نادي الزمالك لم يتواصل معنا جالطة سراي لتفعيل عقد مصطفى محمد من أجل شرائه بشكل نهائي.

وواصل: باتشيكو لم يتقاض مستحقات 4 أشهر قبل رحيله عن نادي الزمالك، بجانب الشرط الجزائي.

وعن سؤاله أن ابنه يشجع النادي الأهلي، قال "عبدالله" : "جلي أصبح (زمالكاوي) وقال لي إنه بدأ في تشجيع الأبيض بعد أن رآني أتعرض للسباب.