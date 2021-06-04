شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل كارتيرون: المدرب مستمر مع الزمالك ولن يرحل بالشرط الجزائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف حازم فتوح، وكيل أعمال الفرنسى كارتيرون المدير الفنى للزمالك، أن الخواجة مستمر مع الزمالك لنهاية عقده ولا يفكر فى الرحيل مطلقا عن القلعة البيضاء.

وقال فتوح فى تصريحات لبرنامج ملعب أون على قناة أون تايم سبورت، إن الخواجة لا يفكر فى الماديات، ورغم أن عقده مع الزمالك به شرط جزائى قيمته 150 ألف دولار، لكنه لا يفكر فى استغلاله ولديه رغبة فى الاستمرار ومصالحة الجماهير من خلال تحقيق البطولات.

ويحسم الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك مصير اللاعبين الراحلين عن الفريق في الموسم المقبل، عقب عودته من الإجازة التي يقضيها في فرنسا حاليا مع أسرته استغلالا للراحة التي حصل عليها فريق الزمالك قبل مواجهة أسوان المقرر لها 17 يونيو الجارى.

ويدرس كارتيرون تقريرا شاملا عن لاعبي الفريق تم إعداده من جانب معاونيه خلال الإجازة، على أن يعقد جلسة خلال الأيام المقبلة عقب عودته للقاهرة مع إدارة النادي لحسم مصير الراحلين، وكذلك المعارين هذا الموسم، خاصة أن الفريق في حاجة لتدعيم في الموسم الجديد.

فيما رفض كارتيرون إعلان أسماء الراحلين إلا عقب نهاية الدوري وحسم مصير اللقب الحائر بين الأهلي والزمالك، حتى لا يتأثر اللاعبون بأنباء رحيلهم.

أما بالنسبة للمعارين فإن كارتيرون استقر على عودة مصطفى فتحى بصورة أساسية بعد تألقه مع سموحة ونجاحه في إحراز 9 أهداف وصناعة 6 أهداف، مما يجعله من أكثر اللاعبين المؤثرين في الدور الثاني بالدورى، كما يعود الإيفواري رزاق سيسيه المعار إلى الاتحاد السكندري، فيما لم يتم تحديد مصير عمر السعيد المعار للجونة ومحمد أوناجم المعار إلى الوداد المغربي.