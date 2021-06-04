شكرا لقرائتكم خبر عن أبو العروسة.. عصام الحضرى يحتفل بزفاف ابنته شدوى بحضور نجوم الفن والكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل السد العالى عصام الحضرى، حارس مرمى الأهلى والزمالك والمنتخب الوطنى الأسبق، بزواج "ابنته شدوى" فى حفل زفاف يقام حاليا بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، بحضور أهالى العروسين وعدد من نجوم الكرة المصرية ونجوم الفن.



زفاف شدوى الحضرى

وانتشرت صور من حفل زفاف شدوى الحضرى، بحضور أمير عبد الحميد، حارس مرمى الأهلى السابق، الفنان ماجد المصرى، فيما أحيا الحفل المطرب رامى صبرى ومينا عطا.



أمير عبد الحميد مع أبو العروسة

وكان السد العالى عصام الحضرى، حارس مرمى منتخب مصر الأسبق، احتفل بخطوبة ابنته شدوى، فى ديسمبر الماضى، حيث انتشرت مقاطع فيديو وصور من الخطوبة، التى أقيمت مساء اليوم الخميس، بخطبتها فى حفل صغير بفيلا السد العالى فى أكتوبر، وسط حضور عدد من أهل وأصدقاء العروسين.

يعتبر عصام الحضرى حارس مرمى منتخب مصر الأسبق هو أكبر لاعب يشارك فى بطولة كأس العالم لكرة القدم عبر التاريخ ، حيث شارك السد العالى ضد السعودية في 25 يونيو 2018 ليصبح صاحب الرقم القياسي لأكبر لاعب يخوض مباريات في كأس العالم.

عصام الحضري من مواليد 15 يناير 1973، وشارك فى مونديال روسيا 2018 وكان يبلغ من العمر 45 عاما و 161 يوما.

عصام الحضري فاز بلقب الدورى المصري الممتاز مع الأهلي 8 مرات بين 1996-2008 وكأس الأمم الأفريقية 4 مرات بين 1998 و 2010، وبدا حلمه في الظهور في كأس العالم مستحيلا وذلك عندما خسر مكانه في المنتخب الوطني في يناير 2013 بعد 17 سنة من حراسة عرين الفراعنة، ولكن هذا لم يمنعه من تحقيق رقم قياسي بإسمه.

وتفوق الحضرى على موندراجون حارس مرمى كولومبيا كأكبرلاعب مشارك في كأس العالم، والذي كان عمره 43 عاما عندما جاء بديلا في وقت متأخر ليفوز فريقه 4-1 على اليابان في نهائيات كأس العالم في البرازيل.











