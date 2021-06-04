شكرا لقرائتكم خبر عن تأهل 5 لاعبين مصريين إلى نهائى كأس العالم للجمباز فى منافسات اليوم الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح 5 لاعبين مصريين في التأهل إلى نهائيات كأس العالم للجمباز المقامة فى مصر خلال منافسات اليوم الأول، حيث تأهل الثنائي ماندى محجوب وزينة إبراهيم إلى نهائى كأس العالم، على جهاز المتوازي بعد احتلالهما المركزين الثالث والرابع فى التصفيات، كما احتلت نانسى طمان المركز الأول فى تصفيات كأس العالم للجمباز فى مصر على جهاز طاولة القفز برصيد 13.225 نقطة، وتتأهل إلى نهائى البطولة، كما احتل على زهران المركز الأول في منافسات جهاز الحلق برصيد 14.2، واحتل عبد الرحمن عبد الحليم المركز الرابع على جهاز حصان الحلق.

ويشارك فى البطولة أكثر من 300 لاعب ولاعبة يمثلون 16 دولة من مختلف دول العالم، وتحظى البطولة باهتمام كبير من قبل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واتحاد الجمباز برئاسة الدكتور إيهاب أمين، خصوصا أن البطولة تقام للمرة الأولى فى قارة أفريقيا وتحت أنظار الاتحاد الدولى للعبة.

وتشهد البطولة إجراءات احترازية صارمة، لحماية الوفود المشاركة من فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، وتم تطبيق نظام الفقاعة الطبية، وخضع الجميع للمسحة الطبية أمس، وشدد الدكتور إيهاب أمين على ضرورة الالتزام بالتعليمات الوقائية من وزارة الصحة.

وبذلت اللجنة المنظمة ومدير البطولة المهندس ياسر زايد مجهودات كبيرة لتجهيز صالة استاد القاهرة لهذا الحدث العالمى الذي يقام لأول مرة داخل قارة أفريقيا.