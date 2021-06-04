شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار نادى الزمالك اليوم الخميس 3 / 6 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد نادى الزمالك اليوم الخميس 3 / 6 / 2021 العديد من الاخبار المهمة أبرزها، شيكابالا: هنحارب للفوز بالدورى ..وبكيت بعد إلغاء مباراة السلة مع الأهلى.

شيكابالا :هنحارب للفوز بالدورى ..وبكيت بعد إلغاء مباراة السلة مع الأهلى

كشف محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب فريق الزمالك ، أن لاعبى السلة ، كان لديهم مشاكل كثيرة قبل السفر الى رواندا للمشاركة بالبطولة الأفريقية ، لكنهم أظهروا معدنهم الحقيقى، ونجحوا فى التتويج بلقب أفريقيا .

كريم هنداوى يقترب من العودة لحراسة يد الزمالك

يقترب بقوة كريم هنداوي حارس مرمى منتخب اليد الأول من العودة إلى حراسة عرين يد الزمالك فى الموسم الجديد بعد إنهاء محطة الاحتراف مع فريق يورو فارم المقدونى.

حازم امام : تابعت نهائى أفريقيا للسلة على أعصابى ..وبناتى سألونى عن اللون الموف

أكد حازم إمام نجم الزمالك السابق أن مباراة نهائى أفريقيا لكرة السلة ، و التى توج بها الأبيض، كانت صعبة ، وتابعها بأعصاب متوترة ، ولكنه كان على ثقة فى التتويج بالبطولة ، فى ظل الثقة فى لاعبى الفريق ، خاصة وأنه يلعبون بقلوبهم وروح الزمالك. الزمالك يعود للتدريبات مساء السبت المقبل استعدادا لاسوان يعود فريق الزمالك الي التدريبات الجماعية في السادسة من مساء السبت المقبل ، ضمن استعدادات الفريق لمواجهة أسوان المقرر لها 17 يونيو الجاري في الدورى.

5 صفقات و 6 لاعبين مهددين بالرحيل عن الزمالك في الموسم الجديد