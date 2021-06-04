شكرا لقرائتكم خبر عن أمين عمر حكما لمباراة القطن الكاميرونى وشبية القبائل.. وعاشور للـ VAR والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسندت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقى لكرة القدم "الكاف" إدارة مباراة ذهاب نصف نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية بين القطن الكاميرونى وشبيبة القبائل الجزائرى لطاقم تحكيم مصري بقيادة أمين عمر، والتي سوف تقام يوم 20 من يونيو الجارى فى العاصمة الكاميرونية. وجاء طاقم التحكيم كالتالى: أمين عمر .. حكم ساحة أحمد حسام .. حكم مساعد يوسف البساطي .. حكم مساعد محمد عادل .. حكم رابع وعلى تقنية الـ VAR .. محمود عاشور مساعد الـ VAR .. طارق مجدي مساعد الـ VAR ثانى .. محمود أبو الرجال