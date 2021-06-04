شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى كيجو: محترفو الزمالك حفظو المهرجانات وحازم إمام والأحمر أول المهنئين بالبطولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مصطفى كيجو، لاعب فريق كرة السلة بنادى الزمالك، أنه كان يحاول تعليم لاعبى الفريق من المحترفين اللغة العربية، حيث بدأ الأمر عندما طلب المحترفون ترجمة رسائل الجمهور لهم عبر الموبايل، من إشادات ومطالب بالفوز بالبطولة الأفريقية.

وقال كيجو، فى برنامج أخبارنا على قناة الزمالك: "كنت بسمعهم أغانى المهرجانات، كما أن مطرب أغنية أندال تواصل معى، وطلب الحضور للنادى للمباركة للفريق، والتصوير معنا، كما أن هناك جمهور من الأهلى تواصلوا معنا للمباركة، فلم نكن نتوقع كل هذا الاهتمام بالبطولة، فهو حدث لن يتكرر".

وكشف كيجو أن أول مكالمة وصلته فور التتويج كانت من حازم إمام وأحمد الأحمر، وعن محترفى الفريق قال كيجو إن المحترفين خاضوا البطولة ولم يحصلوا إلا على جزء بسيط من المستحقات، ورغم ذلك بذلوا كل جهد وتوجوا باللقب، كما أن حديث المدير الفنى لنا قبل مباراة النهائى كان يقول دائما: "لو خسرتوا البطولة كأنكم معملتوش حاجة".