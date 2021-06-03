شكرا لقرائتكم خبر عن فلسطين تهزم سنغافورة برباعية نظيفة في تصفيات المونديال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تمكن منتخب فلسطين من تحقيق فوز كبير على منافسه سنغافورة بأربعة أهداف دون رد في إطار مباريات التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022.

وتقدم تامر صيام في الدقيقة 20 من ضربة جزاء قبل أن يضاعف زميله عدي دباغ النتيجة في الدقيقة 23، وعاد صيام للتسجيل مجددًا من ركلة جزاء في الدقيقة 30، واختتم ياسر حمد رباعية فلسطين في الدقيقة 85.

وبهذا الفوز يرتفع رصيد منتخب فلسطين إلى 7 نقاط محتلًا المركز الثالث من ترتيب المجموعة الرابعة التي تتصدرها السعودية بـ11 نقطة متفوقة على أوزبكستان صاحبة الوصافة بـ9 نقاط.