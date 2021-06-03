شكرا لقرائتكم خبر عن ليفربول يبحث تمديد عقد «أليسون بيكر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ترغب إدارة نادي ليفربول في تحصين أليسون بيكر حارس مرمى الفريق الأول من العروض المغرية التي قد تصله في الفترة المقبلة من كبار الأندية الأوروبية.

وقرر الريدز تمديد مدة بقاء الحارس البرازيلي في أنفيلد بعقد جديد مرتفع مادياً، وسيتم فتح المحادثات عقب عودة أليسون بيكر من قائمة منتخب بلاده المشاركة في بطولة كوبا أمريكا.

ويأمل ليفربول في الحفاظ على حارس مرماه الذي سينتهي عقده في منتصف 2024 بعدما قدم أداء متميزا وقاد الفريق لتحقيق بطولة الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا، فضلاً عن تسجيله هدفا حاسما في مسيرة الريدز بالبريميرليج.

كان ليفربول قد حصل على خدمات أليسون بيكر في منتصف 2019 قادماً من روما الإيطالي، وشارك مع الريدز في 130 مباراة.