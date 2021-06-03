شكرا لقرائتكم خبر عن جمعية اللاعبين المحترفين تصرف دعماً مالياً لمحمد صبحي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استقبل مجدي عبدالغني رئيس جمعية اللاعبين المحترفين محمد صبحي لاعب إنبي والمنتخب الوطني أمس في مقر الجمعية لمناقشة وضعه المالي بعد الأزمة التي يمر بها اللاعب مؤخرا بسبب ظروف شخصية وأسرية ألمت به .

وقرر عبدالغني خلال اللقاء تقديم الجمعية دعما ماليا للاعب تضامنا معه تقديرا لما قدمه برفقة ناديه السابق ومنتخب مصر للشباب الذي صعد لمونديال 2011 تحت 20 عاما في إطار الدور المجتمعي لجمعية اللاعبين المحترفين.

يأتي القرار في إطار سياسة الجمعية تحت رئاسة عبدالغني في تقديم الدعم المالي لنجوم الكرة المصرية، في ظل الأزمة التي شهدها الوسط الكروي بسبب ظهور جائحة فيروس كورونا المستجد وتحملها أي الجمعية في وقت سابق تكاليف مالية لإجراء العديد من العمليات الجراحية للاعبي الكرة المصرية وتأهيلهم بشكل جيد، تمهيدا للعودة إلى المستطيل الأخضر.