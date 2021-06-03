شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد شوبير يعتذر عن تقديم برنامج "ملعب أون" اليوم لظروف صحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتذر الإعلامى أحمد شوبير، مقدم برنامج ملعب أون على قناة أون تايم سبورت 1، عن عدم تقديم حلقة اليوم من البرنامج، لظروف صحية، ومن المقرر أن يقدم الإعلامى سيف زاهر حلقة اليوم بدلا منه.

وتعرض أحمد شوبير لوعكة صحية مفاجئة أثناء مشاركته فى مباراة لكرة القدم مع فريق الشمس بالنادى الأهلى اليوم، وتم نقله للمستشفى، لينصحه الطبيب المعالج له بالحصول على قسط من الراحة، وهو ما استجاب له شوبير الذى أصبحت حالته مطمئنة.

ويستضيف سيف زاهر فى حلقة اليوم من برنامج ملعب أون على قناة أون تايم سبورت 1، اللاعبين عمرو الحلونى ظهير أيسر نادى أسوان ورجب بكار ظهير أيمن فريق سيراميكا.