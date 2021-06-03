أخبار الرياضة المصرية اليوم الخميس 3 / 6 / 2021

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الخميس 3 / 6 / 2021 العديد من الأخبار المهمة، أبرزها اتحاد الكرة: الأهلى ينتهى من مؤجلاته فى الدورى 8 أغسطس.

اتحاد الكرة: الأهلى ينتهى من مؤجلاته فى الدورى 8 أغسطس

كشف مسؤولو اتحاد الكرة ، موعد انتهاء مؤجلات الأهلي في الدورى الممتاز وعددها 6 مباريات، وأوضح مسؤولو الجبلاية إن مؤجلات الأهلي وجميع المؤجلات تنتهي يوم 8 أغسطس المقبل.

الأهلي يتعادل مع مصر للتأمين 2/2 استعداداً للترجي بدوري الأبطال

تعادل فريق الأهلي بهدفين لمثلهما أمام مصر للتأمين خلال المباراة الودية التي جمعتهما مساء اليوم ،الخميس، بإستاد التتش ضمن إستعدادادت الأهلي لمواجهة الترجي التونسي بملعب الأخير يوم 19 يونيو الجاري في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

أشعة "السونار" تُحدد حجم إصابة محمود متولي فى ودية مصر للتأمين

قال الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن محمود متولي لاعب الفريق اشتكى من إجهاد في العضلة الخلفية، ويجري أشعة سونار لتحديد حجم إصابته وفرص مشاركته فى التدريبات خلال المرحلة المقبلة. موسيماني يمنح لاعبي الأهلي راحة ستة أيام قرر بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، منح الفريق راحة سلبية من التدريبات الجماعية لمدة ستة أيام بداية من غدٍ الجمعة ، ويستأنف الأهلي تدريباته على ملعب التتش بالجزيرة يوم الخميس المقبل، عقب انتهاء الراحة السلبية المقررة.

تعديلات على مواعيد الجولات الأربع الأخيرة فى القسم الثاني

قررت إدارة المسابقات بدوري القسم الثاني إجراء تعديلات على مواعيد الجولات الأربعة من عمر مسابقة دوري الدرجة الثانية "الممتاز ب".

حسام البدري يكشف عن أزمة في 3 مراكز بالمنتخب الوطني كشف حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول، عن وجود أزمة في 3 مراكز بالمنتخب الوطني لعدم وفرة اللاعبين فيهم، وقال البدري في تصريحات لبرنامج "بى أون تايم": هناك مراكز بها مشاكل في المنتخب، مثل الظهير الأيمن والأيسر ووسط الملعب، بسبب ظروف أخر موسمين وتذبذب مستوى بعض اللاعبين، موضحا :"نعمل على إيجاد عناصر جديدة لحل تلك الأزمات، لو كنت هعمل معسكر الآن كان سيكون بـ 25 لاعب فقط بعضهم لن يكون في حساباتي ولكن سينضم فقط لإكمال العدد".