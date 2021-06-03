شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان: الأزمة المالية مستمرة بسبب كورونا والصعود لنصف نهائى الكأس إنجاز لممثل الصعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف اللواء أحمد سليمان، رئيس مجلس إدارة أسوان، أن الأزمة المادية التي يعاني منها النادي مستمرة في الفترة الأخيرة، وتجدد نفسها لأن موارد النادى تجمدت طوال عامين بسبب فيروس كورونا.

واصل متحدثا عن تأهل أسوان لنصف نهائي كأس مصر فى تصريحات له: "الوصول للدور قبل النهائى لكأس مصر إنجاز لتاريخ النادى ونجاح لمنظومة كرة القدم بنادى أسوان، نعم البقاء والاستمرار بالدورى الممتاز هو الهدف الأهم للجميع الإدارة والجهاز الفنى واللاعبين والجماهير".

وشدد رئيس أسوان على أن العودة لملعب زهرة الجنوب أمر يحتاج إلى المساندة قائلاً: "عودة الفريق لأداء المباريات بأسوان تحتاج إلى مساندة أكبر ومسئولية أعمق من الجميع داخل أسوان وخارجها فنحن ممثل الصعيد التاريخى بالدورى الممتاز".

أضاف: "لجنة الكرة بالنادى تدير ملف منظومة الكرة بالنادى إداريا وفنيا بالفريق الأول وقطاع الناشئين وأكاديمية البراعم، والموهوبين وتضع كافة الحقائق والمعلومات أمام مجلس الإدارة لإتخاذ القرار السليم".

وأكد سليمان ثقته في الجهاز الفني للفريق قائلاً: "علاء عبد العال المدير الفنى لفريق الكرة تولى المسئولية بشجاعة وصاحب خبرة كبيرة ومن مدربى الصف الأول بالدورى الممتاز وشخصية الفريق معه فى تطور، وننشد معا بثقة كبيرة من الجميع نجاح مهمتة مع نادى أسوان، الجهاز الفنى لفريق الكرة يعمل بصدق وإخلاص وكل كوادره تحمل خبرات مميزة للعمل بالدورى الممتاز والحوار متواصل مع الإدارة من أجل مصلحة الفريق".

وأعرب سليمان عن شكره لمحافظ أسوان قائلاً: "اللواء أشرف عطية محافظ أسوان صورة حضارية للمحافظ المسئول داعم ومساند لمسيرة النادى اجتماعياً ورياضيا ومواقفة تجاه النادى نشهد لها بالفخر والشكر، ومجلس الإدارة فى تحديات مستمرة وسنعمل لمصلحة أعضاء النادى حتى نهاية المدة القانونية لهذا المجلس".