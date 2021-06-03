شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار النادي الأهلي اليوم 3 / 6 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أخبار النادي الأهلي اليوم 3 / 6 / 2021 شهدت العديد من الأحداث والأخبار الهامة التى نرصدها في سياق التقرير التالي :
أشعة "السونار" تُحدد حجم إصابة محمود متولي فى ودية مصر للتأمين
قال الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن محمود متولي لاعب الفريق اشتكى من إجهاد في العضلة الخلفية، ويجري أشعة سونار لتحديد حجم إصابته وفرص مشاركته فى التدريبات خلال المرحلة المقبلة.
تعرض وليد سليمان لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لشد خفيف في منشأ العضلة الأمامية، وذلك بعد انتهاء مباراة مصر للتأمين الودية التي شارك اللاعب فيها اليوم.
موسيماني يمنح لاعبي الأهلي راحة ستة أيام
قرر بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، منح الفريق راحة سلبية من التدريبات الجماعية لمدة ستة أيام بداية من غدٍ الجمعة ، ويستأنف الأهلي تدريباته على ملعب التتش بالجزيرة يوم الخميس المقبل، عقب انتهاء الراحة السلبية المقررة.
استقر مسئولو النادي الأهلي على السفر إلى تونس بطائرة خاصة، كما هو المتعارف قبل السفريات التي يخوضها الفريق الأحمر خارج الديار منذ بداية الموسم الحالي، لتجنيب اللاعبين مشقة السفر والإرهاق التي تصاحبهم بسبب طول رحلات السفر داخل قارة إفريقيا.