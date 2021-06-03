أخبار النادي الأهلي اليوم 3 / 6 / 2021

تعرض وليد سليمان لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لشد خفيف في منشأ العضلة الأمامية، وذلك بعد انتهاء مباراة مصر للتأمين الودية التي شارك اللاعب فيها اليوم.

موسيماني يمنح لاعبي الأهلي راحة ستة أيام

قرر بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، منح الفريق راحة سلبية من التدريبات الجماعية لمدة ستة أيام بداية من غدٍ الجمعة ، ويستأنف الأهلي تدريباته على ملعب التتش بالجزيرة يوم الخميس المقبل، عقب انتهاء الراحة السلبية المقررة.