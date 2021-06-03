شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. الكاف عن "جدو": الحل المثالي الذى يبحث عنه أي مدرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الصفحة الرسمية للاتحاد الافريقى لكرة القدم " الكاف " فيديو لاهداف محمد ناجى " جدو " مهاجم فريق الأهلى ومنتخب مصر السابق خلال مشاركة الفراعنة في بطولة كأس الأمم الافريقية 2010 التى تمكن من حصدها منتخب مصر للمرة الثالثة على التوالي .

وجاء التعليق كالتالى " 5 أهداف في 167 دقيقة البديل الذهبي محمد ناجي جدو هداف كأس الأمم الإفريقية عام 2010 من مقاعد البدلاء الحل المثالي الذي يبحث عنه أي مدرب " .

وقاد محمد ناجى جدو "البديل الذهبى" لكتيبة حسن شحاتة المنتخب الوطنى لتحقيق إنجاز تاريخى سطرته مصر فى أنجولا "2010" في الدقيقة 85، ليحقق اللقب الثالث على التوالى من بطولة الأمم الأفريقية، ليصبح أول منتخب يحقق ثلاثة ألقاب متتالية، محطما رقمه السابق بتحقيق اللقب مرتين متتاليتين بالتساوى مع منتخبى غانا والكاميرون.

وقدم الفراعنة أداء مميزا خلال مشوار دور المجموعات فى أمم أفريقيا 2010، ونجحوا فى تصدر المجموعة الثالثة برصيد 9 نقاط بفارق 3 نقاط عن الوصيف نيجيريا صاحب الـ6 نقاط.

واصطدم مصر بمنتخب الكاميرون فى مباراة قوية بدور الـ8، واستطاع لاعبو المنتخب الوطنى قهر الأسود بنتيجة 3-1، وأحرز الأهداف كل من: أحمد حسن (هدفين) ومحمد ناجى جدو.

بعد ذلك واجه المنتخب الوطنى نظيره الجزائرى فى نصف نهائى أمم أفريقيا 2010، ولقّن محاربو الصحراء درسا قاسيا بالفوز 4-0 والتأهل إلى المباراة النهائية.

وفى مباراة اللقب الثالث على التوالى، وقع منتخب مصر وجها لوجه أمام غانا فى المباراة النهائية، وظلت المباراة متكافئة بين الفريقين إلى أن أطلق محمد ناجى جدو البديل السوبر رصاصة الرحمة، وأحرز هدف الفوز القاتل بالدقيقة 85 وأهدى البطولة للفراعنة.