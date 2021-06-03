شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. حسام البدرى وجهازه يدعمون المنتخب الأولمبى باستاد القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول وجهازه الفنى، علي حضور مران المنتخب الاولمبي الذي أقيم اليوم بالملعب الرئيسي لاستاد القاهرة ضمن معسكر الفريق استعدادا لأولمبياد طوكيو التي تنطلق يوليو المقبل.

وحضر حسام البدرى المران ومعه جميع أعضاء الجهاز الفنى والادارى المعاون الذى يضم محمد بركات وطارق مصطفي وأحمد أيوب وسيد معوض وأيمن طاهر وأنيس الشعلالي.

وحرص أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية باتحاد الكرة، على توجيه كلمة للاعبين أكد خلالها على دعم اتحاد الكرة الكامل للفريق وأن الجماهير المصرية تنتظر منهم الكثير في طوكيو.

وقال مجاهد في كلمته للاعبين أن الاتحاد بصدد الاحتفال بمئويته وأن هناك تكريمًا لكل من شارك في الدورات الأولمبية وأن الاشتراك في الدورة الأولمبية شرف لأي رياضي.

كما وجه حسام البدري كلمة أيضا للاعبين أكد خلالها على تمنياته لهم بالتوفيق وتحقيق إنجاز متميز في الدورة الأولمبية.

وفي المقابل وجه شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي الشكر لرئيس الاتحاد والجهاز الفني للمنتخب الأول بقيادة حسام البدري على هذا الدعم.