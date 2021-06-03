شكرا لقرائتكم خبر عن حازم امام : تابعت نهائى أفريقيا للسلة على أعصابى ..وبناتى سألونى عن اللون الموف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد حازم إمام نجم الزمالك السابق أن مباراة نهائى أفريقيا لكرة السلة ، و التى توج بها الأبيض، كانت صعبة ، وتابعها بأعصاب متوترة ، ولكنه كان على ثقة فى التتويج بالبطولة ، فى ظل الثقة فى لاعبى الفريق ، خاصة وأنه يلعبون بقلوبهم وروح الزمالك.

وقال الثعلب فى تصريحات لقناة الزمالك :" تابعت النهائى على أعصابى ، و كنت عارف اننا هنكسب البطولة كما أن بناتى تابعن معى مباراة النهائى وكانوا يسألون عن سبب لون ملابس الزملك و التى كانj موف.

و اضاف نجم الزمالك السابق أن اللاعبين لم يتوجوا بالبطولة من فراغ ، بل نتيجة تعب جهد ، و تدريبات شاقة ، لذلك البطولة لها مذاق خاص لانها اول بطولة افريقيا تحت اشراف الـ NAB

وتوج الزمالك بلقب البطولة الأفريقية للسلة بعد الفوز على المنستيرى التونسى فى نهائى أفريقيا ، و التى أقيمت برواندا ، محققا العلامة الكاملة .