شكرا لقرائتكم خبر عن شرم الشيخ تشهد انطلاق بطولات التراثيلون المؤهلة لأولمبياد طوكيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تنطلق عدة بطولات في رياضة التراثيليون خلال الأيام المقبلة والمؤهلة لأولمبياد طوكيو، وذلك بمدينة شرم الشيخ تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، واللواء أحمد ناصر رئيس ومؤسس الاتحاد المصري للترايثلون ورئيس الاتحاد العربي والأفريقي للترايثلون و عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي.

رحب وزير الشباب والرياضة باستضافة البطولات القارية والعربية المتعلقة برياضة الترايثلون، والعمل على توفير كل المستلزمات والأمور اللوجستية بالتنسيق مع الاتحاد المصري للعبة من أجل نجاح تنظيم تلك البطولات، و في إطار استكمال سلسلة تفوق مصر في استضافة البطولات الرياضية الدولية الكبرى

وتبدأ أولى المنافسات بالبطولة العربية الثامنة للترايثلون وبطولة كأس إفريقيا للترايثلون في الفترة 2-5 يونيو الجاري، يلي ذلك إقامة البطولة الإفريقية الكبري للترايثلون في الفترة من 9-13 يونيو للمرة الثانية في تاريخ مصر، وتحتضن البطولة الإفريقية عدداً أكبر من السباقات، و مدرجة ضمن البطولات التأهيلية التي تمنح نقاط للتأهل لأولمبياد طوكيو 2020.

ويرفع الاتحاد المصري و العربي حالة الاستعداد القصوى لاستقبال هذه البطولة الكبيرة، حيث تعد هذه البطولة هي بطولة الترايثلون الدولية و الرسمية الوحيدة المعتمدة من الاتحاد الدولي التي تنظم على الأراضي المصرية، و تشهد مشاركة عدد كبير من الدول من مختلف الدول.

ومن المقرر أن تشهد البطولة إدراج عدة سباقات جديدة ببرنامجها، بالاضافة إلى سباقات أخرى حيث يستطيع جميع أفراد العائلة المشاركة في سباقات مختلفة من عمر 8 سنوات و حتى اكثر من 90عاما.

كما تستقبل مدينة شرم الشيخ بجنوب سيناء عدة منافسات اخرى كسباق كأس افريقيا للناشئين و معسكر الاتحاد الدولي للناشئين.

وتعد بطولات شرم الشيخ محط انظار الكثير من الدول كونهم المحطات الاخيرة في فترة التأهيل، كما يعد سباق التتابع المختلط، محط انظار الجميع حيث تم ادراج هذا السباق ضمن جدول الأولمبياد الصيفية.

يذكر أنه قد تم تأجيل هذه البطولات منذ شهر إبريل الماضي حيث قام الاتحاد الدولي بتجميد التصنيف الأولمبي والعالمي منذ 15 مارس 2021 وتم الاستئناف يوم 1 مايو الماضي لاستكمال ما تبقى من التأهيل الأولمبي لمدة ستة اسابيع ينتهي بانتهاء البطولة الافريقية.