شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. مواجهة خالدة فى مشواره الأهلى الأفريقي أمام القطن عام 2013 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعاد الحساب الرسمي لبطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، ذكريات مباراة الأهلي أمام القطن الكاميروني في إطار نصف نهائي البطولة في عام 2013 الذى توج الأهلى بها تحت قيادة محمد يوسف.

ونشر الحساب الرسمي لدوري أبطال أفريقيا التابع للاتحاد الأفريقي عبر موقهع "تويتر"، فيديو لأحداث المباراة، معلقا عليه: "مباراة خالدة في الذاكرة بكل تأكيد.. عودة إلى الماضي، عندما فاز الأهلي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام القطن الكاميروني عام 2013".

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" طاقم حكام مباراتي الأهلي والترجي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا يومي 19 يونيو الجاري بملعب رادس ويوم 26 من الشهر الجاري على ملعب "الأهلي والسلام".

وأسند الكاف للجنوب إفريقي فيكتور جوميز لإدارة لقاء الأهلي والترجي في رادس 19 يونيو ، بينما يكون الزامبي جاني سيكازوي حكما لتقنية الفيديو VAR

كما قرر الكاف تعيين الكاميروني اليوم ناينت حكماً للساحة في لقاء الأهلي والترجي علي ملعب الأهلي والسلام 26 يونيو ، على أن يكون المغربي رضوان جيد في غرفة VAR.