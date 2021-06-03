شكرا لقرائتكم خبر عن شيكابالا :هنحارب للفوز بالدورى ..وبكيت بعد إلغاء مباراة السلة مع الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب فريق الزمالك ، أن لاعبى السلة ، كان لديهم مشاكل كثيرة قبل السفر الى رواندا للمشاركة بالبطولة الأفريقية ، لكنهم أظهروا معدنهم الحقيقى، ونجحوا فى التتويج بلقب أفريقيا .

وأضاف شيكابالا فى تصريحات لقناة الزمالك أن الجمهور لايعرف ما يحدث مع اللاعبين سواء فى الكرة أو فى مختلف الألعاب بالقلعة البيضاء ،فالجميع يجتهد ويتعب، وهناك أمور تحدث لا يتم الاعلان عنها لأن الزمالك هو بيتنا ولا يصح الافصاح عنها .

وقال شيكابالا أن مباراة الفريق أمام الأهلى فى دورى السلة و التى تم الغاؤها بسبب تواجده أمر أحزنه كثيرا ، خاصة وأنه ابن النادى و لا يصح أن يحدث معه ذلك ، فكيف يخرج من الصالة ، كاشفا أنه بكى بعد الخروج من الصالة وبعد ركوبه السيارة ، قائلا " بعد ما ركبت عربيتى بكيت ، لانى مش عارف عملو معايا كده ليه ، واصروا على خروجى "

وأَشار إلى أن جمهور الزمالك لن نستطيع أن نوفيه حقه اذا تحدثنا عنه سنين ، لأنهم تحملوا الكثير ، ولكن هذا قدرنا ، و سنحارب للفوز بالدورى قائلا :" هنحارب رغم اللى بيحصل" ، لانه بعيد عن الكرة، ولا يعقل أن نلعب فى اسكندرية ثم السويس ومنها للجونة فهذه ليست كرة .