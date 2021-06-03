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حصاد الرياضة المصرية اليوم الخميس 3 | 6 | 2021

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الخميس 3 / 6 / 2021 العديد من الاخبار الهامة أبرزها ، اتحاد الكرة: الأهلى ينتهى من مؤجلاته فى الدورى 8 أغسطس 

اتحاد الكرة: الأهلى ينتهى من مؤجلاته فى الدورى 8 أغسطس

 

اتحاد الكرة: الأهلى ينتهى من مؤجلاته فى الدورى 8 أغسطس

 

جوميز للذهاب ونيانت للإياب..كاف يعلن حكام الأهلي والترجي بنصف نهائي إفريقيا

 

جوميز للذهاب ونيانت للإياب..كاف يعلن حكام الأهلي والترجي بنصف نهائي إفريقيا

الأهلي يتعادل مع مصر للتأمين 2/2 استعداداً للترجي بدوري الأبطال

الأهلي يتعادل مع مصر للتأمين 2/2 استعداداً للترجي بدوري الأبطال

أشعة "السونار" تُحدد حجم إصابة محمود متولي فى ودية مصر للتأمين

أشعة

 

موسيماني يمنح لاعبي الأهلي راحة ستة أيام

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تعديلات على مواعيد الجولات الأربع الأخيرة فى القسم الثاني

 

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حسام البدري يكشف عن أزمة في 3 مراكز بالمنتخب الوطني

 

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الزمالك يعود للتدريبات مساء السبت المقبل استعدادا لاسوان

 

5 صفقات و 6 لاعبين مهددين بالرحيل عن الزمالك في الموسم الجديد

 

5 صفقات و 6 لاعبين مهددين بالرحيل عن الزمالك في الموسم الجديد

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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