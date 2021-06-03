حصاد الرياضة المصرية اليوم الخميس 3 | 6 | 2021

5 صفقات و 6 لاعبين مهددين بالرحيل عن الزمالك في الموسم الجديد

الزمالك يعود للتدريبات مساء السبت المقبل استعدادا لاسوان

حسام البدري يكشف عن أزمة في 3 مراكز بالمنتخب الوطني

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الخميس 3 / 6 / 2021 العديد من الاخبار الهامة أبرزها ، اتحاد الكرة: الأهلى ينتهى من مؤجلاته فى الدورى 8 أغسطس

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رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية