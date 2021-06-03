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شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الخميس 3 | 6 | 2021 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الخميس 3 / 6 / 2021 العديد من الاخبار الهامة أبرزها ، اتحاد الكرة: الأهلى ينتهى من مؤجلاته فى الدورى 8 أغسطس
اتحاد الكرة: الأهلى ينتهى من مؤجلاته فى الدورى 8 أغسطس
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