شيكابالا: جمهور الزمالك "فاهم" وسنفوز بالدوري رغم كل ما يحدث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محرر الخليج 365:

صرح محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد الزمالك بأن الفريق لا يوجد به مرتزقة، قائلًا أنهم يحاربون من أجل الفوز بالدوري بالرغم مما وصفه بانه "أشياء بعيدة عن الكرة".

وقال شيكابالا في تصريحاته لقناة "الزمالك" الفضائية: "نحن أبناء الزمالك غير، ففريق السلة احتفل بطريقتي بعد الفوز بالبطولة، وأمام الجونة كنا نستعد للاحتفال بطريقة فريق السلة، لأننا جميعًا أصدقاء وأخوة، وفي المباريات المقبلة سنحتفل بطريقة السلة".

وتابع: "كنت أعلم أننا سنفوز بالبطولة (بطولة إفريقيا لكرة السلة) حتى والفرق المنافسة متقدمة علينا، طالما الفريق يلعب بروح عليك أن تتأكد في النهاية أن الفريق سيفوز بالبطولة".

وأضاف: "الجمهور لا يعرف ما الذي حدث لفريق السلة قبل السفر، الناس لا تعرف ما يحدث لنا جميعًا سواء كرة أو يد أو سلة، لا يعرفون عندما يخرج اللاعب فيجد شخص يقول له لو لم تدفع الشيك سوف أحجز على سيارتك".

وواصل :"الناس تلعب لأنهم زملكاوية ولا يوجد لاعب مرتزقة يجري وراء المال، فالكثير من الأشياء تحدث لنا ولا نتكلم لأننا زملكاوية والزمالك بيتي ولا يمكن أن أقول شيء عن بيتي".

واستطرد: "عندما يفوز فريق السلة أو اليد أو الكرة ببطولة فهذا يعني أن هؤلاء اللاعبين لهم الاحترام والتقدير جميعًا".

وأردف: "أبناء النادي مختلفين عن أي شيء أخر، نحن جميعًا عائلة واحدة بغض النظر عن اللعبة نحن نفرح معًا ونحزن معًا فلو خسرنا في السلة تشعر الفرق الأخرى بالحزن.. أتمنى كما تقف الناس مع أندية أخرى تقف مع الزمالك أيضًا".

ثم اختتم قائلًا :"سنحارب للفوز ببطولة الدوري رغم ما يحدث بعيد عن الكرة، نحن نلعب في الإسكندري ثم السويس ثم الجونة وفي النهاية يخرجوا ليقولوا أن فرق أخرى لعبت أكثر، هذا غير صحيح انتوا بتضحكوا على مين؟! جمهور الزمالك فاهم كرة وفاهم ما يحدث".