مصدر لـ"الخليج 365": موسيماني يعود إلى بلاده في أجازة قصيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

يعود الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي إلى بلاده خلال الساعات القليلة القادمة من أجل قضاء أجازة خاصة هناك لفترة قصيرة.

ومنح موسيماني فريقه راحة لمدة ستة أيام ليعود الفريق للانتظام في التدريبات الجماعية يوم الخميس القادم استعداداً لمواجهة الترجي التونسي يوم 19 من الشهر الجاري.

وأشار مصدر لـ"الخليج 365" إلى أن موسيماني حصل على إذن من محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي من أجل السفر إلى جنوب إفريقيا لزيارة أسرته.

وكان الأهلي قد تعادل ودياً مع مصر للتأمين بهدفين لكل فريق في مباراة تم خلالها تجربة بعض العناصر الشابة والبدلاء على ملعب التتش بالجزيرة.