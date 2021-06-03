تصفيات كأس العالم 2022 | قطر تهزم الهند وتقترب من التأهل إلى كأس آسيا

انتصر منتخب قطر على الهند بهدفٍ دون رد، اليوم الخميس، على استاد جاسم بن حمد في الدوحة، ضمن منافسات المجموعة الخامسة في الدور الثاني من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2022، وكأس آسيا الصين 2023.

وسجل هدف المباراة الوحيد لصالح منتخب قطر، عبدالعزيز حاتم في الدقيقة (33) من زمن الشوط الأول.

وابتعد منتخب قطر في صدارة ترتيب المجموعة برصيد 19 نقطة من سبع مباريات، مقابل 12 نقطة من خمس مباريات لعمان و5 لأفغانستان و3 للهند ونقطتين لبنغلادش.

ويخوض منتخب قطر هذه التصفيات ضمن السعي للحصول على بطاقة التأهل إلى كأس آسيا 2023 في الصين، بعدما ضمن المشاركة في نهائيات كأس العالم 2022 التي تقام على أرضه.

وتلقى الهند ضربة موجعة في الدقيقة (18)، بعدما حصل راهول بيكي على بطاقته الصفراء الثانية في المباراة، ويطرد، ليلعب فريقه منقوصًا في الدقائق المتبقية في المباراة.

وجاء أول تهديد لمنتخب قطر في الدقيقة (28)، بتسديدة عن طريق بسام الرواي علت العارضة، قبل دقيقة واحدة فقط من فرصة خطيرة أخرى عن طريق عبدالعزيز حاتم أبعدها المدافع سانديش من أمام المرمى.

وخطف منتخب قطر الهدف الأول في الدقيقة (33)، بعدما وصلت الكرة إلى عبدالعزيز حاتم داخل منطقة الجزاء وسدد كرة قوية في المرمى رُغم مضايقة المدافع الهندي غلان مارتينز.

وكاد عبدالكريم حسن أن يُضاعف النتيجة في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الأول بعد تسديدة قوية من داخل المنطقة ولكن الحارس سينغ تألق في إبعاد الكرة لينتهي الشوط الأول بتقدم بطل كأس آسيا بهدف نظيف.

قطر تسيطر ولكن

وواصل منتخب قطر تفوقه على الهند في الشوط الثاني، ولكنه فشل في مضاعفة النتيجة، بعد تألق الحارس سينغ الذي حرم لاعبي العنابي من التسجيل في عدة مناسبات.

وصنعت قطر الفرصة الأولى في الشوط الثاني عند الدقيقة (51)، بعدما أطلق محمد مونتاري تسديدة قوية من داخل المنطقة أبعدها الحارس الهندي، بينما ذهبت تسديدة بوعلام خوخي إلى جانب القائم الأيسر في الدقيقة (63).

وبعد دقيقة واحدة فقط، أنقذ سينغ مرماه في مناسبتين بعدما صد تسديدة حسن الهيدوس من داخل المنطقة قبل أن يُبعد تسديدة أخرى من عبدالكريم حسن إلى ركنية.

وكان المنتخب القطري قريب للغاية من إضافة الهدف الثاني في مناسبتين، حيث سدد لعبدالكريم كرة من خارج المنطقة علت المرمى في الدقيقة (82)، ثم سدد عبدالله عبدالسلام كرة ارتدت من العارضة.

ومرت باقي دقائق الشوط الثاني، دون هجمات خطيرة تذكر، لتنتهي المباراة بفوز منتخب قطر على الهند بنتيجة (1-0).

ويتأهل إلى الدور النهائي من تصفيات كأس العالم صاحب المركز الأول في كل مجموعة، إلى جانب أفضل أربعة منتخبات تحصل على المركز الثاني في المجموعات الثماني، كما تحصل هذه المنتخبات على بطاقات التأهل إلى نهائيات كأس آسيا 2023 في الصين.