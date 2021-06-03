شاهد فيديو اهداف مباراة البحرين وكمبوديا في تصفيات كأس العالم 2022 «ثمانية تاريخية»

شاهد فيديو اهداف مباراة منتخب البحرين وكمبوديا في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم قطر 2022، وكأس آسيا الصين 2023، والتي شهدت نتيجة تاريخية لصالح الأحمر.

اكتسح منتخب البحرين كمبوديا بثمانية نظيفة، اليوم الخميس، على استاد البحرين الوطني في الرفاع، ضمن منافسات المجموعة الثالثة في الدور الثاني من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم قطر 2022، وكأس آسيا الصين 2023.

وسجل أهداف منتخب البحرين، كميل الأسود ثنائية في الدقيقة (8 و71)، ومحمد الرميحي (45+3)، وعلي مدن ثنائية (46 و65)، وجاسم الشيخ (52)، وإسماعيل عبداللطيف ثنائية (75 و90+3).

وتقدم منتخب البحرين إلى صدارة ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 12 نقطة من ست مباريات، مقابل 11 نقطة من خمس مباريات لمنتخب العراق، و9 لإيران، و5 لهونغ كونغ ونقطة لكمبوديا.

ونقلت مباراة البحرين وكمبوديا على قناة البحرين الرياضية 1، بصوت المعلق الرياضي البحريني “علي سعيد”، وانطلقت صافرة البداية في تمام الساعة 16:30 بتوقيت جرينتش، 18:30 بتوقيت مصر، 19:30 بتوقيت السعودية.

وبادر المنتخب البحريني بالهجوم عن طريق المهاجم كميل الأسود الذي حاول مباغتة الحارس بتسديدة بعيدة أبعدها الأخير بصعوبة إلى ركنية في الدقيقة الرابعة، لكن اللاعب ذاته نجح في التسجيل بتسديدة أخرى قوية استقرت في الزاوية اليسرى في الدقيقة (8).

ورغم السيطرة الكبيرة لمنتخب البحرين إلا أن الخطورة غابت عن مرمى المنتخب الكمبودي حتى الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، والتي شهدت تسجيل الهدف الثاني حينما استغل محمد الرميحي خطًأ دفاعيًا وسدد كرة زاحفة في الشباك.

البحرين تقسو على كمبوديا

ومع بداية الشوط الثاني، نجح منتخب البحرين في إضافة الهدف الثالث في الدقيقة (47)، بعدما مرر جاسم الشيخ كرة عرضية داخل منطقة الجزاء تابعها علي مدن في الشباك.

وبعدها بدقيقة واحدة، كاد علي مدن يضيف الهدف الرابع، إلا أن القائم الأيمن وقف سدًا منيعًا لتسديدة لاعب فريق دوري الدرجة الثانية “الشباب”.

وأحرز جاسم الشيخ الهدف الرابع بعد أن روض كرة على حدود منطقة الجزاء وسددها في الشباك عند الدقيقة (52)، وعاد علي مدن ليسجيل الهدف الشخصي الثاني والخامس للبحرين من متابعة لعرضية كميل الأسود برأسية في المرمى (65).

وواصل منتخب البحرين ضغطه على كمبوديا، وأضاف الهدف السادس حينما مرر محمد جاسم مرهون كرة داخل منطقة الجزاء على قدم كميل الأسود الذي تابعها في الشباك في الدقيقة (71)، مسجلًا هدفه الشخصي الثاني.

وضاعف البديل إسماعيل عبداللطيف الغلة بتسجيله الهدف السابع للبحرين حينما ارتقى لكرة وليد الحيام العرضية وأسكنها برأسه في الشباك (75)، قبل أن يضيف الهدف الثامن في الدقيقة (90+3) لتنتهي المباراة بنتيجة (8-0).

شاهد فيديو اهداف مباراة البحرين وكمبوديا في تصفيات كأس العالم 2022