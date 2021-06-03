شاهد فيديو اهداف مباراة الامارات وماليزيا فى تصفيات كأس العالم 2022 “رباعية مُذهلة للأبيض”

شاهد فيديو اهداف مباراة الامارات وماليزيا في تصفيات كأس العالم 2022، ضمن مباريات اليوم الخميس 3-6-2021، لحساب الجولة السابعة، والمنتهية بفوز المنتخب الاماراتي برباعية نظيفة.

استعاد منتخب الإمارات نغمة الانتصارات التي غابت عنه في الجولتين الأخيرتين بالتصفيات المشتركة المؤهلة لبطولتي كأس العالم بقطر عام 2022، وكأس الأمم الآسيوية المقررة في الصين عام 2023، بعدما تغلب بنتيجة 4 / صفر على منتخب ماليزيا، والتي شهدت أيضا تعادل تايلاند مع إندونيسيا 2-2.

وتقدم منتخب الإمارات للمركز الثاني في ترتيب المجموعة برصيد تسع نقاط من خمس مباريات، بفارق الأهداف أمام منتخبي تايلاند وماليزيا، صاحبي المركزين الثالث والرابع على الترتيب، المتساويين معه في نفس الرصيد بعد خوضهما ستة لقاءات.

وبقي منتخب أندونيسيا في قاع الترتيب برصيد نقطة وحيدة من ست مباريات، وظل منتخب فيتنام، الذي أعفي من المشاركة في تلك الجولة، في الصدارة برصيد 11 نقطة من خمس مباريات.

وضغط منتخب الإمارات من البداية وسنحت له فرصة في الدقيقة السابعة عندما مرر خلفان مبارك الكرة خلف المدافعين إلى خليل إبراهيم ليسدد كرة تألق الحارس الماليزي فاريزال مارلياس في إبعادها إلى ركلة ركنية.

وأثمر الضغط الإماراتي عن تسجيل الهدف الأول بعدما أرسل عبدالله رمضان تمريرة طويلة وصلت خلف المدافعين إلى علي مبخوت ليسدد كرة ساقطة من فوق الحارس فاريزال (19).

بعد ذلك هدأ إيقاع اللعب، حيث كانت أبرز المحاولات لصالح الإمارات عندما أرسل بندر الأحبابي من الجهة اليمنى تمريرة عرضية خطيرة تدخل الدفاع الماليزي لإبعادها (38).

في المقابل اعتمد منتخب ماليزيا على الكرات العرضية الطويلة التي لم تشكل خطورة على مرمى الحارس علي خصيف.

علي مبخوت يُواصل التألق

مع انطلاق الشوط الثاني عاد منتخب الإمارات ليضغط بقوة، وضاعت عليه فرصة خطيرة في الدقيقة 64 عندما هيأ كايو كانيدو الكرة أمام فابيو ليما ليسدد كرة خطيرة أبعدها حارس ماليزيا إلى ركلة ركنية.

وعاد كايو ليتبادل التمرير مع خلفان مبارك ليواجه المرمى لكنه لم يحسن التصرف بالكرة فذهبت إلى الحارس فاريزال، ثم سدد مبخوت محاولة من خارج المنطقة مرت فوق العارضة (67).

ووسط المحاولات الإماراتية كاد منتخب ماليزيا يخطف هدف التعادل عندما استلم البديل نور عزام ازيه الكرة على قوس منطقة الجزاء وسددها لتمر خطيرة بجوار القائم (71).

ورد منتخب الإمارات عبر تمريرة فابيو ليما التي وصلت إلى مبخوت في وضع انفراد ليسدد كرة تألق الحارس فاريزال في إبعادها إلى ركلة ركنية.

ولكن الهدف الثاني جاء أخيراً بواسطة ليما الذي استلم تمريرة بندر وتقدم في الجهة اليمنى قبل أن يسدد كرة متقنة في الشباك (83).

وأضاف مبخوت الهدف الثالث بعدما استلم الكرة في وسط الملعب وتقدم في وضع انفراد ليسدد كرة قوية بعيداً عن متناول حارس ماليزيا (90+1).

ثم عاد ليما وسجل الهدف الرابع بعدما استلم تمريرة عبدالله رمضان في مواجهة المرمى ليسدد دون مضايقة في الشباك (90+3).

ويأتي هذا الانتصار، ليعيد المنتخب الإماراتي البسمة على وجوه جماهيره، التي شعرت بالإحباط عقب خسارته في الجولتين الماضيتين أمام تايلاند وفيتنام.

ويتأهل للدور النهائي من تصفيات المونديال متصدر كل مجموعة، إلى جانب أفضل أربعة منتخبات حاصلة على المركز الثاني في المجموعات الثماني، كما تحصل هذه المنتخبات على بطاقات التأهل لنهائيات كأس آسيا 2023.

شاهد فيديو اهداف مباراة الامارات وماليزيا فى تصفيات كأس العالم 2022