الامارات | منتخب الإمارات يحقق المطلوب ويهزم ماليزيا برباعية

شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الإمارات يحقق المطلوب ويهزم ماليزيا برباعية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -

فاز المنتخب الوطني على ماليزيا بأربعة دون رد على استاد الوصل في الجولة السابعة من مباريات المجموعة السابعة في التصفيات المزدوجة المؤهلة إلى كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، ليرفع "الأبيض" رصيده إلى تسع نقاط ويتوقف رصيد ماليزيا عند العدد نفسه من النقاط.



سيطر المنتخب الوطني على مجريات اللعب في الشوط الأول، وأهدر خليل إبراهيم فرصة محققة في الدقيقة السادسة بعدما تلقى تمريرة من خلفان مبارك وسدد إبراهيم الكرة في يد حارس منتخب ماليزيا (6)، قبل أن يحرز علي مبخوت الهدف الأول بطريقة رائعة عندما تلقى تمريرة رائعة من عبدالله رمضان وسدد مبخوت الكرة من فوق الحارس (19).



أما الشوط الثاني شهد دخول منتخب ماليزيا في أجواء اللقاء ولكن من دون خطورة على مرمى "الأبيض"، بينما أهدر فابيو ليما فرصة لا تضيع عندما تلقى كرة عرضية من كايو كانيدو وقابلها ليما بتسديدة قوية، ولكن حارس مرمى ماليزيا أبعد الكرة إلى ركلة ركنية، وبالطريقة نفسها أهدر علي مبخوت انفراداً بالمرمى (81).



وفي الدقيقة 83 أضاف فابيو ليما الهدف الثاني بطريقة رائعة من تسديدة قوية وقبل أن تنتهي المباراة أحرز مبخوت الهدف الثالث ثم ليما الهدف الرابع لتنتهي المباراة بفوز "الأبيض" بأربعة أهداف دون رد.



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