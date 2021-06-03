شكرا لقرائتكم خبر عن عثمان يعلن إنتهاء أزمة جماهير الإسماعيلي المحتجزة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن النائب أحمد عثمان، المسؤول عن فريق الكرة بالنادي الإسماعيلي، عن إنتهاء أزمة جماهير الدراويش، المحتجزة بعد أحداث الشغب التي حدثت عقب خروج الفريق من نصف نهائي البطولة العربية أمام الرجاء المغربي.

وكتب أحمد عثمان، على صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الإجتماعي «فيس بوك»:« الحمد لله تم حل قضيه الشباب بعد لقاءات متواصله مع السيد المستشار المحامي العام والسيد المستشار النائب العام والحاكم العسكري خلال الأيام القليلة الماضية».

وأضاف :«نشكر القيادة السياسيه على تدخلها في إنهاء قضيه 11 شابا من جماهير الإسماعيلي وإعادة الكفالة المدفوعه وعدم سداد اي مبالغ جديدة».