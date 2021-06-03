شكرا لقرائتكم خبر عن مران الإسماعيلي. .تأهيل سداسي الفريق وحضور أشرف خضر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، المران المسائي اليوم الخميس، ضمن برنامج الإعداد للقاء غزل المحلة، المقرر له 15 يونيو الجاري، ضمن مباريات الأسبوع السادس والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

المران شهد حضور على أبوجريشة وعماد سليمان عضوا اللجنة الفنية، بالإضافة لإشرف خضر المدير الفني الأسبق للفريق والذي حرص على مساندة ومتابعة المران من خارج الخطوط.

وخاض كل من عبدالله جمعه ومحمد هاشم ومروان شوقى ومحمد الضرف ومحمد مصيلحى ومدحت فقوسه تدريبات تأهيلية تحت إشراف الجهاز الطبى.

وأدى حراس المرمى تدريبات قوية تحت إشراف مدربهم مصطفى كمال.

المران تطرق لتدريبات على دقة التمرير قبل أن يشمل على تدريبات بدنية.