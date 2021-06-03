شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الأحمر يبدى سعادته بفوز فريق السلة ببطولة افريقيا: قهروا الظروف والصعوبات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدى أحمد الأحمر، لاعب الفريق الأول لكرة اليد بنادى الزمالك، سعادته بعد تحقيق فريق كرة السلة بالنادى، لقب البطولة الأفريقية، والتى اسعدت جماهير الزمالك بعد الأداء الكبير الذى قدمه اللاعبين خلال البطولة.

وأشار الأحمر، أن لاعبى فريق السلة قهروا كل الظروف والأزمات ونجحوا فى التتويج بلقب البطولة الإفريقية ، مثله مثل غيره من فرق النادى، التى تقاتل لإسعاد الجماهير فى ظل الأزمات المتلاحقة فى النادى وعدم الإستقرار.

وقال الأحمر فى تصريحات تليفزيونية: «فريق السلة داس على نفسه وتحمل المشاكل من بداية الموسم مثل باقى فرق النادى، وتحملوا الصعاب حتى توجو بلقب أفريقيا، وهذا هو حال جميع الفرق فى النادى التى تبذل كل ما فى وسعها لتحقيق البطولات وهو نفس ما حدث مع فريق كرة اليد الذى توج بالدورى وبطولة افريقيا وتحمل كافة الصعاب والأزمات».