شكرا لقرائتكم خبر عن رونالدو يقترب من الرحيل عن يوفنتوس وصفقة تبادلية محتملة مع مانشستر يونايتد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت صحيفة «توتو سبورت» الإيطالية، عن موافقة ماسيميليانو أليجرى، المدير الفنى لفريق يوفنتوس الإيطالى، على رحيل كريستيانو رونالدو، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية، لتدعيم الفريق بلاعبين اخرين وتوفير راتب اللاعب.

واعتبرت الصحيفة أن ما حدث تطور كبير بشأن مستقبل كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس، خلال الموسم المقبل، وينتهي عقد رونالدو مع يوفنتوس في صيف 2022، لكن العديد من التقارير تزعم أن اللاعب هو الأخر يرغب في الرحيل هذا الصيف.

وقالت الصحيفة الإيطالية، ان أليجري، منح النادي الضوء الأخضر للاستغناء عن رونالدو، وأشارت الصحيفة إلى أن يوفنتوس لا يمانع بيع رونالدو إلى مانشستر يونايتد أو استغلاله في صفقة تبادلية.

وأوضحت الصحيفة ان يوفنتوس يضع عينه على بول بوجبا ودوني فان دي بيك، لإدخال رونالدو فى صفقة تبادلية مع احدهما.