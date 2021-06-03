شكرا لقرائتكم خبر عن فرمان إدارة المقاصة لـ«عظيمة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طلب مسؤولو نادي مصر المقاصة برئاسة اللواء محمد عبد السلام، من محمد عبد العظيم «عظيمة» المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، الاعتماد على اللاعبين الناشئين خلال المباريات المقبلة، في مسابقة الدوري.

وعلمت «المصري اليوم» أن مسؤولى نادي مصر المقاصة، تحدثوا مع عظيمة، في الساعات الماضية، حيث طلبوا منه منح الفرصة للاعبين الناشئين خلال المباريات المقبلة، حتى يكتسبوا خبرات اللعب في الدوري الممتاز، والاعتماد عليهم في الموسم الجديد بشكل أساسي.

كما طلب مسؤولو النادي الفيومي، من المدير الفني إعطاء الفرصة للاعبين البدلاء في المباريات المقبلة، للحكم بشكل نهائي على مستواهم الفني وحسم أمر استمرارهم في الموسم الجديد من عدمه، خاصة بعدما ضمن الفريق البقاء في مسابقة الدوري وتواجده في وسط الجدول.

يذكر أن مصر المقاصة يحتل المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري برصيد 36 نقطة، جمعها من الفوز في 10 مباريات وتعادل في 6 لقاءات وتعرض للهزيمة في 8 مباريات، أحرز لاعبوه 26 هدفًا وتلقت شباكه 29 غيرها.