شكرا لقرائتكم خبر عن موعد وحكام مباراة الإياب بين الرجاء المغربي وبيراميدز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، عن موعد وحكام مباراة الإياب للدور نصف النهائي من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية والتي يحل فيها بيراميدز ضيفا على نظيره الرجاء المغربي في كازبلانكا.

وتقرر أن يحل بيراميدز ضيفا على الرجاء في التاسعة من مساء يوم ٢٧ يونيو الجاري باستاد محمد الخامس بمدينة كازبلانكا، على أن يتواجه الفريقان في الذهاب في التاسعة من مساء يوم ٢٠ يونيو الجاري باستاد الدفاع الجوي.

ويدير المباراة الحكم الزامبي جاني سيكازوي ويعاونه المساعد الأول جيرسون دوسانتوس من أنجولا، والمساعد الثاني أرزينو مارينجلي من موزمبيق، والحكم الرابع جوشوا بوندو من بوتسوانا، ويتولى مهمة إدارة تقنية الفار الحكم الجنوب أفريقي فيكتور جوميز، ويعاونه زاكيلي سويلا من جنوب أفريقيا، وسورو فاتسون من ليسوتو.

ويراقب المباراة محمدو إيلو من النيجر، ويراقب الحكام مالانج ديدو من السنغال، والمنسق العام مادي ديالو من مالي، ومحمد مقروف من المغرب منسقا إعلاميا للقاء، والجزائري فرجاني عبد الحفيظ منسقا أمنيًا، والدكتور سعيد زاكيني من المغرب مراقبا لإجراءات فيروس كورونا.