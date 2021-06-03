شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة في أفريقيا ... وزيرا الرياضة وشؤون المجالس النيابية يشهدان افتتاح بطولة العالم للجمباز الفني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، والمستشار علاء فؤاد، وزير شؤون المجالس النيابية، اليوم الخميس 3 يونيو 2021 ، فعاليات افتتاح بطولة كأس العالم للجمباز الفني رجال وأنسات والتي تستضيفها مصر حتي 7 يونيو الجاري ، بمجمع الصالات المغطاة بإستاد القاهرة الدولي. بمشاركة أكثر من ٣٠٠ لاعب ولاعبة يمثلون ١٦ دولة من مختلف دول العالم.

بدء الحفل بعزف السلام الجمهوري لجمهورية مصر العربية ، وتخلل الحفل عرض فيلم تسجيلي عن تطور لعبة الجمباز بدءً من الفراعنة والذي أكدتها النقوش الفرعونية منذ أربعة الآلاف عام مروراً بالعديد من الدول وصولاً للوقت الحالي واستقرار بطولة العالم بمصر ، وحضر الحفل ، رئيس الاتحاد الدولي للجمباز الياباني موري وتنابي ، وايهاب أمين رئيس الاتحاد المصري للجمباز والسادة أعضاء المجلس ، ولفيف من أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي ، وقيادات وزارة الشباب والرياضة .

في بداية كلمته قال وزير الشباب والرياضة : «من ارض السلام ومهد الخضارات وأرض الثقافة والرياضة، تتجدد لقاءاتنا ببطولات العالم، نرحب بأسرة رياضة الجمباز جميعاً في مصر، واسمحوا أن أنقل لكم تحياتي السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي وترحيب فخامته الدائم بكافة الضيوف».

وأردف قائلاً : «إهتمام الدولة المصرية بتنظيم البطولات الدولية يعكس إهتمام القيادة السياسية بالرياضة باعتبارها قادرة أكثر من غيرها علي إيصال رسالة سلام ومحبة وإخاء لكافة الشعوب، والحكومة المصرية تحت قيادة الدكتور مصطفي مدبولي حريصة كل الحرص علي تذليل كافة العقبات التي تضمن نجاح البطولة التي تعكس صورة مصر عالمياً وبخاصة في ظل انتشار كورونا بالتعاون والتنسيق المستمر مع مؤسسات الدولة».

وأكد وزير الشباب والرياضة أن إقامة البطولة للمرة الأولي في قارة أفريقيا وتحتضنها مصر يعد بمثابة شهادة نعتز بها بأننا اصبحنا مقصد لكافة الأحداث والفعاليات والبطولات العالمية في ظل اهتمام القيادة السياسية بتطوير البنية الرياضية وفقاً للمواصفات القياسية العالمية .

توجه رئيس الاتحاد الدولي للجمباز بالشكر والتقدير إلى وزير الشباب والرياضة على حسن الاستقبال، معرباً عن ثقته في نجاح تنظيم مصر للبطولة بفضل توفير كل الاحتياجات والمستلزمات، و تضافر الجهود بين الاتحاد المصري للجمباز ووزارة الشباب والرياضة والتنسيق مع الاتحاد الدولي للعبة في متابعة كافة الاستعدادات، قائلاً : «سعيد جداً بتواجدي في مصر وسط ترحاب الجميع في المدينة التاريخية القاهرة واستضافتها لكأس العالم للجمباز».

وقال إيهاب أمين رئيس الاتحاد المصري للجمباز : «أهلاً بكم في بلد العراقة والأصالة ، تلقينا دعمنا كاملة من الدولة المصرية بقيادة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي وجميع مؤسسات الدولة المصرية وكافة الاتحادات الرياضية ، وصولاً لتحقيق حلمنا باستضافة كأس العالم للجمباز الفني رجال وأنسات».

و أعرب رئيس الاتحاد المصري للجمباز عن استعداده لإقامة البطولة خاصة في ظل الدعم المتواصل من جميع مؤسسات الدولة لإنجاح الحدث الدولي وعلى رأسهم وزارة الشباب والرياضة من اجل إنجاح البطولة والخروج بالمظهر الملائم لاسم ومكانة مصر الدولية، مضيفا ان نجاح مصر في استضافة الحدث لأول مرة في تاريخ القارة الافريقية يعتبر انجاز للاتحاد المصري للجمباز الذي يعمل على نشر رياضة الجمباز في مصر وتوسيع قاعدة الممارسة لها.

وكانت اللجنة المنظمة لكأس العالم للجمباز قد أعلنت عن اكتمال وصول بعثات الدول المشاركة بالبطولة يمثلون دول " أذربيجان، تشيلي، كرواتيا، قبرص، المجر، الأردن، ليتوانيا، المغرب، ماليزيا، رومانيا، جنوب أفريقيا، صربيا، سوريا، تركيا، أوكرانيا"، بالإضافة الى مصر الدولة المنظمة.