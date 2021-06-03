شكرا لقرائتكم خبر عن شرم الشيخ تشهد انطلاق بطولات التراثيلون المؤهلة لأوليمبياد طوكيو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تنطلق عدة بطولات في رياضة التراثيليون خلال الأيام المقبلة والمؤهلة لأوليمبياد طوكيو، بمدينة شرم الشيخ تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، واللواء أحمد ناصر رئيس ومؤسس الاتحاد المصري للترايثلون ورئيس الاتحاد العربي والأفريقي للترايثلون وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي.

ورحب وزير الشباب والرياضة باستضافة البطولات القارية والعربية المتعلقة برياضة الترايثلون، والعمل على توفير كل المستلزمات والأمور اللوجستية، بالتنسيق مع الاتحاد المصري للعبة من أجل نجاح تنظيم تلك البطولات، وفي إطار استكمال سلسلة تفوق مصر في استضافة البطولات الرياضية الدولية الكبرى.

وتبدأ أولى المنافسات بالبطولة العربية الثامنة للترايثلون وبطولة كأس إفريقيا للترايثلون في الفترة 2-5 يونيو الجاري، يلي ذلك إقامة البطولة الإفريقية الكبري للترايثلون في الفترة من 9-13 يونيو للمرة الثانية في تاريخ مصر، وتحتضن البطولة الإفريقية عدداً أكبر من السباقات، ومدرجة ضمن البطولات التأهيلية التي تمنح نقاطا للتأهل لأوليمبياد طوكيو 2020.

ويرفع الاتحاد المصري والعربي حالة الاستعداد القصوى لاستقبال هذه البطولة الكبيرة، حيث تعد هذه البطولة هي بطولة الترايثلون الدولية والرسمية الوحيدة المعتمدة من الاتحاد الدولي التي تنظم على الأراضي المصرية، وتشهد مشاركة عدد كبير من الدول من مختلف الدول.

ومن المقرر أن تشهد البطولة إدراج عدة سباقات جديدة ببرنامجها، بالإضافة إلى سباقات أخرى، حيث يستطيع جميع أفراد العائلة المشاركة في سباقات مختلفة من عمر 8 سنوات وحتى أكثر من 90 عاما.

كما تستقبل مدينة شرم الشيخ بجنوب سيناء عدة منافسات أخرى كسباق كأس إفريقيا للناشئين ومعسكر الاتحاد الدولي للناشئين.

وتعد بطولات شرم الشيخ محط أنظار الكثير من الدول كونها المحطات الأخيرة في فترة التأهيل، كما يعد سباق التتابع المختلط، محط أنظار الجميع، حيث تم إدراج هذا السباق ضمن جدول الأولمبياد الصيفية.

يذكر أنه قد تم تأجيل هذه البطولات منذ شهر إبريل الماضي، حيث قام الاتحاد الدولي بتجميد التصنيف الأوليمبي والعالمي منذ 15 مارس 2021 وتم الاستئناف يوم 1 مايو الماضي لاستكمال ما تبقى من التأهيل الأوليمبي لمدة ستة أسابيع ينتهي بانتهاء البطولة الإفريقية.