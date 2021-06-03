شكرا لقرائتكم خبر عن فيزر رئيسًا للاتحاد الدولي للجودو بمساندة ودعم الاتحاد المصري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عقد الاتحاد الدولي للجودو بعد ظهر اليوم الخميس فعاليات الجمعية العمومية التي تقام علي هامش بطولة العالم للكبار التي تستضيفها مدينة بودابست المجرية خلال الفترة من ٤ و حتي ١٢ يونيو الجاري، وحضر من الجانب المصري المهندس مطيع فخر الدين الزهوي رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري ورئيس الاتحاد الأفريقي للسومو، وهشام مصباح عضو مجلس إدارة اتحاد الجودو.

وشهدت الجمعية انتخاب ماريوس فايزر رئيس الاتحاد الدولي وشهدت الجمعية انتخاب السيد ماريوس فايزر رئيسا للاتحاد الدولي لدورة جديدة، والذي أشاد خلال لقائه بمطيع فخر الدين بالدور الكبير الذي يلعبه الاتحاد المصري في الارتقاء باللعبة على المستوى القاري، وتحقيقها نتائج باهرة خلال الثلاث سنوات الأخيرة إفريقيًا ودوليا.

ومن جانبه، وعد فخر الدين نظيره الدولي بالاستمرار في النهوض باللعبة و تقديم عناصر شابة متميزة وواعدة خلال الفترة المقبلة، كما حدث في البطولة الأفريقية التي أقيمت مؤخرا بالسنغال وحقق فيها المنتخب المصري الذي شارك بمجموعة من الشباب أربع ميداليات متنوعة، لافتا أن رئيس الاتحاد الدولي وعده بمزيد من الدعم الفني والمعنوي خلال الفترة المقبلة.

يرأس بعثة المنتخب الوطني في بطولة العالم العقيد احمد صابر عضو مجلس إدارة الاتحاد ومعه ٧ لاعبين هم محمد عبد الموجود وأحمد على عبد الرحمن وزن ٦٦ كيلو جراما ومحمد محيي الدين وزن ٧٣ كيلو جراما و محمد عبد العال وعبد الرحمن محمد وزن ٨١ كيلو جراما وحاتم عبد الآخر وزن ٩٠ كيلو جراما ورمضان درويش وزن ١٠٠ كيلو جرام ، ومعه المدربان جورجي سيرجييفتش وعاطف مصطفى.