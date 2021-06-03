شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين تفوز على كمبوديا بثمانية نظيفة في تصفيات المونديال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تمكن منتخب البحرين من تحقيق فوز كبير على منافسه كمبوديا بثمانية أهداف دون رد، في إطار التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى مونديال قطر 2022.

وجاءت أهداف البحرين عن طريق، كميل الأسود هدفين وعلي جعفر مدن هدفين وإسماعيل عبد اللطيف هدفين، بالإضافة إلى هدف لجاسم آل شيخ وهدف لمحمد سعد الرمحي.

وبهذا الفوز يتصدر منتخب البحرين جدول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 12 نقطة وبفارق نقطة عن العراق صاحب المركز الثاني بـ11 نقطة، وتتذيل كمبوديا جدول الترتيب بنقطة واحدة.