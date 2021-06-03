شكرا لقرائتكم خبر عن مارتينيز يعلن عدم جاهزية دي بروين لمواجهة روسيا فى يورو 2020 وغموض موعد عودة اللاعب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن روبرتو مارتينيز، مدرب المنتخب البلجيكي، عن موقف كيفين دي بروين من المشاركة في المباراة الأولى للمنتخب البلجيكى في بطولة يورو 2020 أمام روسيا، المقرر إقامتها 12 يونيو الجاري.

وقال مارتينيز: «لن يكون دي بروين جاهزا للمباراة الأولى، وبالتالي على من سيعوضه أن يظهر استعداده جيدا، اتخذنا قرارنا بشأن القناع الذي سيرتديه، سيكون مماثلا لذلك الذي ارتداه يان فيرتونخين من قبل، نحن راضون عن ذلك».

وأضاف: «يمكن القول أنه حتى الأسبوع المقبل لن نعرف مدى جاهزية دي بروين، الآن نسمح له بالاسترخاء، هناك احتمالية لمشاركته في اليورو، لكن لا نعرف متى، من المبكر الإجابة عن هذا السؤال، نحتاج أولا الحصول على الضوء الأخضر من الفريق الطبي».

وبعد مواجهة روسيا، تواجه بلجيكا الدنمارك يوم 17 يونيو قبل أن تختتم مباريات المجموعات الثانية بلقاء فنلندا يوم 21 من الشهر نفسه.