شكرا لقرائتكم خبر عن مدافع بيراميدز يرفض تجديد عقده والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رفض عبدالله بكري، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، تجديد تعاقده مع النادي السماوي، والذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

وشهدت الأيام الماضية، دخول هاني سعيد، المدير الرياضي لنادي بيراميدز، في مفاوضات مع عبدالله بكري، من أجل إقناعه بتجديد تعاقده النادي.

وعرض مسؤولو النادي السماوي، على عبدالله بكري، حصوله على 5 ملايين جنيه في الموسم الواحد، لكي يجدد تعاقده، وهو ما رفضه اللاعب، نظرًا لأن المقابل المادي المعروض عليه أقل مما يتقاضاه في عقده الحالي.

يذكر أن بيراميدز، بدأ اليوم الخميس، الاستعداد لمواجهة الرجاء المغربي المقرر لها 20 يونيو الجاري، على استاد الدفاع الجوي، في ذهاب نصف نهائي الكونفيدرالية الإفريقية.