شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الأهلي يوضح إصابة متولي ومدة غياب وليد سليمان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تحدث أحمد أبوعبلة رئيس الجهاز الطبي بالفريق الأول للنادي الأهلي عن الإصابة التي تعرض لها اللاعب محمود متولي وزميله وليد سليمان.

وقال أبوعبلة لموقع ناديه الرسمي، إن حالة الإجهاد التي عاني منها محمود متولي ترجع إلى مدة غيابه الطويلة عن الملاعب، مفضلاً انتظار نتيجة أشعة السونار التي سيخضع لها اللاعب من أجل تحديد مدة غيابه.

فيما طمأن الجماهير على حالة وليد سليمان الذي تعرض لشد خفيف في منشأ العضلة الأمامية، حيث أكد أنه لن يمنعه من الانتظام في التدريبات الجماعية للفريق بعد انتهاء الراحة السلبية.

كان الأهلي قد تعادل مع مصر للتأمين بنتيجة 2-2 ودياً وشهدت المباراة خروج محمود متولي في الدقيقة 40 بسبب شد في العضلة الخلفية.

وتعد مباراة اليوم هي الأولى لمحمود متولي منذ أغسطس 2020 حين تعرض لإصابة قوية بقطع في الرباط الصليبي خلال مواجهة الأهلي مع أسوان في الدوري المصري الممتاز.