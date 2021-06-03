شكرا لقرائتكم خبر عن دوناروما يدعم شائعات اقترابه من برشلونة عبر «إنستجرام» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قالت صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية، والمقربة من فريق برشلونة الإسبانى، ان الإيطالي جيانلويجي دوناروما، حارس مرمى ميلان السابق، قد يتعاقد مع برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وسيمثل الفريق الكتالونى في الموسم المقبل، وذلك عقب رحيل الحارس الدولى الإيطالى عن فريق ميلان بعد انتهاء عقده وعدم التوصل لاتفاق لتجديد عقد الحارس الذي يعد أحد أبناء العملاق الإيطالي.

ويسعى برشلونة، وتحديدا رئيسه خوان لابورتا، في التعاقد مع لاعبين كبار في صفقات مجانية لا تكلف خزينة النادى أموال طائلة، ونجح في ذلك عن طريق ضم سيرجو أجويرو وإريك جارسيا لاعبا مانشستر سيتى بعد انتهاء عقدهما مع الفريق الإنجليزي وعدم التجديد، في ظل الأزمة المالية التي يعانى منها أغلب الفرق الأوروبية بسبب الخسائر الكبيرة التي تعرضت لها صناعة كرة القدم بسبب فيروس كورونا.

وقالت الصحيفة الإسبانية، إن هناك الكثير من الشائعات ترددت خلال الساعات الماضية، حول انتقال دوناروما إلى برشلونة، والتى المح الحارس لحقيقتها بنفسه، بعد أن أبدى إعجابه بمنشور عبر «إنستجرام» يتحدث عن توقيعه المحتمل للبلوجرانا، والذى نقله موقع «managing barca» على موقع التواصل الإجتماعى «تويتر».

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