شكرا لقرائتكم خبر عن مورينيو ينافس تشيلسي على ضم هازارد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، عن رغبة روما في التعاقد مع إيدين هازارد، نجم ريال مدريد، في الميركاتو الصيفي الحالي، حيث يعاني هازارد من سوء حظ منذ انتقاله لريال مدريد، وإصابات عديدة أبعدته عن الفريق لفترات طويلة، حيث إنه شارك في 43 مباراة فقط خلال موسمين.

وقالت الصحيفة الإسبانية إن جوزيه مورينيو، المدير الفني الجديد لروما، يسعى لضم نجم المنتخب البلجيكى لصفوف نادى العاصمة الإيطالية خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، خصوصا أن مورينيو قام بتدريب هازارد خلال فترة تواجده فى تشيلسي، وطلب مورينيو من إدارة روما التعاقد مع هازارد على سبيل الإعارة، بعد علمه بأن ريال مدريد يرحب برحيل اللاعب.

وأشارت الصحيفة إلى أن هازارد يريد الاستمرار مع ريال مدريد، لأنه لم يقدم المنتظر منه حتى الآن، كما أشارت إلى أن روما يرغب في استعارة هازارد مقابل مبلغ يتم الاتفاق عليه مع تحمل جزء من راتبه البالغ 15 مليون يورو.

واختتمت الصحيفة بأن روما لن يكون الفريق الوحيد الساعي لضم هازارد، وإنما هناك تشيلسي أيضا.