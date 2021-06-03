تطبيق الحوكمة ينقذ الاتحاد من أزمة الرواتب

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - انتعشت خزينة نادي الاتحاد بدعم 50 مليون ريال من وزارة الرياضة ، نظير تحقيق المنظومة الإدارية بالنادي المعايير المطلوبة لتحقيق الحكومة.

وتقوم استراتيجية دعم الأندية من قبل وزارة الرياضة على مبادرة تحسين الحوكمة العامة للأندية، حيث تم تقييم نادي الاتحاد وغيره من الأندية التي تم دعمها بدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ودوري الدرجة الأولى، وفق طريقة إدارة مسؤوليها ماليا وتشغيليا، ومدى التزامها بالأنظمة والقوانين وفق ثلاثة معايير هي القيادة، والإشراف المالي والتشغيلي، والمسؤولية.

كما تشترط هذه الاستراتيجية ضمان تحقيق أولوية الصرف المالي لتسديد رواتب اللاعبين والوفاء بالالتزامات المالية ذات الصلة، لتجنيب الأندية الدخول في قضايا دولية قد تعرضهم للعقوبات.

وسيكون أولى المهام التي ستنفذها الإدارة الاتحادية، هي تسليم اللاعبين رواتبهم المتأخرة بعد أن بلغت 4 رواتب، حيث كان أول من استلم رواتبه من المحترفين الأجانب المهاجم البرازيلي رومارينهو داسيلفا.

كما سيتم تسليم بقية اللاعبين لاسيما ممن تقدموا بخطابات رسمية للإدارة مطالبين برواتبهم (أحمد حجازي ومارسيلو جروهي) وكذلك تسليم حصص من مستحقات بعض من تقدموا بشكوى رسمية لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» مطالبين بحقوهم ومن بينهم غاري رودريجيز والكسندر بريجوفيتش.

وكانت إدارة نادي الاتحاد صادقت على ما نشرته الصحيفة في عددها أمس الأول، وأعلنت أمس تجديد عقد قائد الفريق الأول، المغربي كريم الأحمدي موسما واحدا، ليستعد الأحمدي بذلك لخوض عامه الرابع مع الفريق.