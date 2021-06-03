استكمال دوري الجامعات للرياضات الالكترونية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - انطلقت أمس الأول بطولة دوري الجامعات السعودية للرياضات الالكترونية التي ينظمها الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية باستضافة جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالسيح بحضور رئيس الاتحاد خالد المزيني وعميد شؤون الطلاب بجامعة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الدكتور ثلاب الشكرة.

وحققت جامعة الملك عبدالعزيز المركز الأول لبطولة رينبو6، أولى بطولات الدوري بعد تغلبها في المباراة النهائية على جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، التي حلت في المركز الثاني، وجاءت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل في المركز الثالث.

واستكملت مساء أمس باقي لقاءات الدوري ببطولة فيفا 21 للطالبات، حيث تنافس فيها على حصد اللقب 8 جامعات.