استكمال دوري الجامعات للرياضات الالكترونية

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وحققت جامعة الملك عبدالعزيز المركز الأول لبطولة رينبو6، أولى بطولات الدوري بعد تغلبها في المباراة النهائية على جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، التي حلت في المركز الثاني، وجاءت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل في المركز الثالث.
واستكملت مساء أمس باقي لقاءات الدوري ببطولة فيفا 21 للطالبات، حيث تنافس فيها على حصد اللقب 8 جامعات.
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