أخضر الرماية يشارك بالعربية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يشارك المنتخب السعودي للرماية في فعاليات البطولة العربية بالعاصمة المصرية القاهرة التي انطلقت أمس بمشاركة أكثر من 300 رام يمثلون 12 منتخبا عربيا. وتقام البطولة التي تستمر فعالياتها حتى 12 يونيو الحالي على ميادين نادي الصيد في 6 أكتوبر والمركز الأولمبي بالمعادي، وتشمل منافسات المسدس والبندقية وضغط الهواء وكذلك الخرطوش. وتضم بعثة المنتخب السعودي التي يرأسها رئيس اتحاد اللعة، الأمير سعود بن خالد، 14 راميا.

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