مدافع الأهلي يعلن اعتزاله

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن لاعب الأهلي السابق الأسترالي مارك ميليغان اعتزال كرة القدم، وذلك اعتبارا من نهاية الموسم الحالي.

وقرر ميليغان (35 عاما)، والذي يلعب حاليا مع نادي ماكارثور، اعتزال اللعب بعد نهاية الدوري الأسترالي الشهر المقبل، حيث سيتحول للعمل مع الجهاز الفني للنادي حديث العهد.

وقال اللاعب الذي خاض 80 مباراة دولية مع منتخب أستراليا قبل اعتزال اللعب الدولي في ديسمبر 2019 «كنت محظوظا بالحصول على مسيرة مميزة خلال رحلتي، وتعرفت على لاعبين ومدربين وأندية رائعين في مختلف أنحاء العالم.

وبدأ اللاعب مسيرته مع نادي نورثرن سبيرت الأسترالي، ومثل أندية سيدني، وشنغهاي شينهوا الصيني، وجيف يونايتد الياباني، وبني ياس الإماراتي، والأهلي السعودي.

وكان ميليغان ضمن تشكيلة منتخب أستراليا الذي توج بلقب كأس آسيا 2015، وشارك كذلك 4 مرات في نهائيات كأس العالم، كانت أولاها في المانيا عام 2006.