الأخضر يكمل استعداداته لمواجهة اليمن غدا

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وبدأت الرياض أمس استضافة مباريات المجموعة الرابعة التي تستمر حتى 15 يونيو الحالي بلقاء فلسطين وسنغافورة على ملعب مرسول بارك.
وتضم المجموعة منتخبات السعودية، أوزبكستان، سنغافورة، اليمن، فلسطين، وخاض كل منتخب 5 مباريات حتى الآن عدا المنتخب الفلسطيني الذي خاض 6 مباريات وتبقت له مباراتان.
أرقام من التصفيات قبل استئنافها أمس
- يتأهل 12 منتخبا إلى الدور النهائي من تصفيات مونديال 2022، بنهاية الدور الأول وبالتالي تحجز مقاعدها بكأس آسيا 2023.
- بقية المنتخبات ستتنافس للحصول على البطاقات المتبقية في كأس آسيا، سواء بالتأهل المباشر أو عبر خوض الملحق.
- 3 منتخبات حققت الفوز بجميع مبارياتها، حيث فازت اليابان في 6 مباريات على التوالي، وفازت سوريا في 5 مباريات، وفاز منتخب أستراليا بمبارياته الأربع.
- 10 منتخبات لم تتعرض لأي خسارة.
- تم تسجيل 325 هدفا حتى الآن في 108 مباريات، وبمعدل 3 أهداف في المباراة.
- يطمح منتخب اليابان في تسجيل الحضور السابع على التوالي بالمونديال، ويسعى للقب الخامس في بطولة كأس آسيا.
- سجل المنتخب الياباني 37 هدفا في المباريات الست، في حين سجل منتخب الصين 20 هدفا في 5 مباريات، وسجل المنتخب الكويتي 17 هدفا.
- يتصدر اليابانيان أوساكو يويا وتاكمومي مينامينو ترتيب الهدافين في التصفيات برصيد 8 أهداف لكل منهما.
- يحتل السوري عمر السومة المركز الثاني في صدارة الهدافين برصيد 7 أهداف، يليه ثالثا الإماراتي علي مبخوت، والقطري المعز علي والأوزبكي إيلدور شامرادوف (6 أهداف لكل منهم).
- حقق منتخبا إيران واليابان الفوز الأكبر بالتصفيات حتى الآن، حيث فاز الإيراني على كمبوديا 14-0 في المجموعة الثالثة، واليابان على منغوليا بذات النتيجة بالمجموعة السادسة.
- يتطلع منتخب كوريا الجنوبية للظهور العاشر على التوالي في نهائيات كأس العالم، حيث شارك بالبطولة باستمرار منذ عام 1986.
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