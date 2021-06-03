الأخضر يكمل استعداداته لمواجهة اليمن غدا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يستهل المنتخب السعودي لكرة القدم غدا مواجهاته المتبقية من منافسات المجموعة الرابعة من التصفيات المشتركة المؤهلة إلى كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، وذلك بملاقاة المنتخب اليمني.

وبدأت الرياض أمس استضافة مباريات المجموعة الرابعة التي تستمر حتى 15 يونيو الحالي بلقاء فلسطين وسنغافورة على ملعب مرسول بارك.

وتضم المجموعة منتخبات السعودية، أوزبكستان، سنغافورة، اليمن، فلسطين، وخاض كل منتخب 5 مباريات حتى الآن عدا المنتخب الفلسطيني الذي خاض 6 مباريات وتبقت له مباراتان.

أرقام من التصفيات قبل استئنافها أمس

