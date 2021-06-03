الدوري الفرنسي يقلص أنديته

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - خرجت الجمعية العمومية لرابطة الأندية الفرنسية المحترفة التي عقدت أمس بقرار تاريخي بعد أن صوتت على تخفيض عدد أندية الدوري الفرنسي من 20 إلى 18 ناديا ابتداء من موسم 2024/2023. إلا أن عدد فرق دوري الدرجة الثانية سيبقى كما هو بمشاركة 20 ناديا، على أن تتم لاحقا مناقشة تقليص عدد أنديته إلى 18 ناديا . ويتم تنفيذ تقليص عدد أندية الأولى إلى 18 ناديا بهبوط 4 أندية لدوري الدرجة الثانية وصعود فريقين بنهاية موسم 2023/2022.

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